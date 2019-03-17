Клебо: надеюсь, с годами буду хорошо бегать дистанционные гонки

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал о планах улучшить результаты в дистанционных гонках.

«В дистанционных гонках этого сезона я не был лучшим. Нужно честно признаться. Отдельные дни складывались очень хорошо, но почти всегда не получалось побороться за места повыше. Надеюсь, смогу прибавить в дистанционных гонках. Было бы идеально, если бы я быстро бежал и спринт, и дистанцию.

Чувствую, получил хорошие ответы после марафона в Хольменколлене, где занял 38-е место. Мы привнесём небольшие изменения. Но с годами, надеюсь, буду хорошим дистанционщиком", — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, вчера, 16 марта, Клебо выиграл седьмой спринт в сезоне и 15-й в карьере. По этому показателю он отстаёт только от шведа Эмиля Йёнссона, в активе которого 16 побед.