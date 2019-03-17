Лалович: у Красноярска много сильных аргументов на проведение ЧМ по борьбе-2022

Президент Объединённого мира борьбы (UWW) Ненад Лалович отметил высокий уровень организации Кубка мира по вольной борьбе, проходящего в Якутске, а также рассказал о шансах Красноярска принять чемпионат мира в 2022 году.

«Якутск как место проведения Кубка мира превзошёл все ожидания. Я разговаривал с представителями команд — все довольны уровнем приёма. Все требования регламента UWW соблюдены, и здесь просто фантастический уровень гостеприимства. Каждый житель Якутии — от главы региона Айсена Николаева до обычного болельщика — сделал всё, чтобы турнир всем запомнился.

UWW важно, чтобы крупные турниры проводились не только в столицах, но и в регионах, где борьбу по-настоящему любят. Важно, что и в Каспийске, и в Перми, и в Якутске был достигнут требуемый уровень организации и продвижения. Во многом это произошло благодаря сотрудничеству организаторов с фондом Росконгресс, имеющим уникальный опыт проведения крупнейших экономических форумов, XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов и других проектов. Оператор отстроил взаимодействие между UWW, ФСБР, территориями, которые раньше не принимали события такого уровня. Это очень интересный и полезный организационный опыт.

Красноярск — особое место для мировой борьбы. Все знают и чтят Ивана Ярыгина, помнят как Красноярск провёл чемпионат мира 1997 года. Многие сборные приезжают на Гран-при имени Ярыгина или на тренировочные сборы в академию Дмитрия Миндиашвили. Красноярск получил современную спортивную и городскую инфраструктуру к зимней Универсиаде. Всё это очень сильные аргументы в поддержку Красноярска, но мы пока не знаем, кто ещё будет претендовать на 2022 год. Как всегда, решение будет приниматься голосованием на исполкоме UWW", — приводит слова Лаловича официальный сайт Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).