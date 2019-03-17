Сборная России по вольной борьбе впервые за 8 лет выиграла Кубок мира

Сборная России по вольной борьбе со счётом 9:1 победила команду Ирана в финальном матче командного Кубка мира, который завершился в Якутске, и впервые за восемь лет выиграла этот трофей.

Победу одержали Арыйан Тютрин (весовая категория до 57 килограммов), Рамазан Ферзалиев (до 61 кг), Виктор Рассадин (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг), Владислав Байцаев (до 97 кг) и Зелимхан Хизриев (до 125 кг). Проиграл только Магомед Курбанов (до 92кг).

Третье место заняла команда США, взявшая верх над Японией со счётом 6:4.

Таким образом, сборная России выиграла Кубок мира в седьмой раз в современной истории и в 22-й с учётом побед советских борцов. Последний раз россияне побеждали на этом турнире в 2011 году, когда командное первенство проводилось в Махачкале.