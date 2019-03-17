Бабиков занял 9-е место в масс-старте на заключительном этапе Кубка IBU в Италии

На заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) завершился масс-старт с 60 участниками. Победу одержал француз Аристид Бегу, вторым стал австриец Харальд Леммерер, тройку призёров замкнул представитель Германии Маттиас Дорфер.

Лучший из российских биатлонистов — Антон Бабиков — финишировал девятым.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Мартелл, Италия

Мужчины. Масс-старт

1. Аристид Бегу (Франция) — 39.35,8 (0)

2. Харальд Леммерер (Австрия) — +2,6 (1)

3. Маттиас Дорфер (Германия) — +19,0 (1)...

9. Антон Бабиков (Россия) — +1.12,4 (4)...

17. Сергей Корастылёв (Россия) — +1.49,3 (4)...

32. Кирилл Стрельцов (Россия) — +3:06,5 (8)…

37. Семён Сучилов (Россия) — +3.37,7 (11).

38. Пётр Панченко (Россия) — +3.41,2 (9)...

41. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +3.50,6 (4).