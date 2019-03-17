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Бабиков занял 9-е место в масс-старте на заключительном этапе Кубка IBU в Италии

Бабиков занял 9-е место в масс-старте на заключительном этапе Кубка IBU в Италии
Другие / ЧМ по биатлону 2019

На заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) завершился масс-старт с 60 участниками. Победу одержал француз Аристид Бегу, вторым стал австриец Харальд Леммерер, тройку призёров замкнул представитель Германии Маттиас Дорфер.

Лучший из российских биатлонистов — Антон Бабиков — финишировал девятым.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Мартелл, Италия
Мужчины. Масс-старт

1. Аристид Бегу (Франция) — 39.35,8 (0)
2. Харальд Леммерер (Австрия) — +2,6 (1)
3. Маттиас Дорфер (Германия) — +19,0 (1)...
9. Антон Бабиков (Россия) — +1.12,4 (4)...
17. Сергей Корастылёв (Россия) — +1.49,3 (4)...
32. Кирилл Стрельцов (Россия) — +3:06,5 (8)…
37. Семён Сучилов (Россия) — +3.37,7 (11).
38. Пётр Панченко (Россия) — +3.41,2 (9)...
41. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +3.50,6 (4).

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