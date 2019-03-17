Мазе: с Й. Бё в эстафете было что-то не так. Возможно, проблемы с оружием

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе поделился мнением о проблемах подопечного — норвежца Йоханнеса Бё — со стрельбой на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Когда Йоханнес не понимает, что сделал, это означает, что его мысли касались чего угодно только не цели в гонке. Думаю, он устал. Йоханнес сказал, что в эстафете было что-то не так. Это важно, чтобы выяснить, нужны ли какие-то изменения для него. Есть мелочи, которые нужно увидеть. Возможно, у Йоханнеса неправильно настроено оружие», — приводит слова Мазе NRK.

Бё-младший испытывал проблемы со стрельбой в трёх последних гонках из четырёх. В преследовании и индивидуальной гонке из-за неудачной работы на рубежах не смог одержать победу, а в эстафете на «стойке» олимпийский чемпион допустил три промаха, но избежал штрафных кругов.

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