Казакевич стала четвёртой в масс-старте на Кубке IBU в Мартелле, Сливко — пятая

Российская биатлонистка Ирина Казакевич заняла четвёртое место в женском масс-старте на заключительном этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия). Первой финишировала француженка Каролин Коломбо. Серебряная награда досталась Каролин Кноттен из Норвегии. Третий результат показала представительница Германии Стефани Шерер.

Россиянка Виктория Сливко стала пятой, Полина Шевнина заняла шестое место.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Мартелл, Италия

Женщины. Масс-старт

1. Каролин Коломбо (Франция) – 41.42,8 (3)

2. Каролин Кноттен (Норвегия) – +7,5 (1)

3. Стефани Шерер (Германия) – +21,7 (1)

4. Ирина Казакевич (Россия) – +33,2 (5)

5. Виктория Сливко (Россия) – +34,4 (3)

6. Полина Шевнина (Россия) – +39,6 (3)...

11. Екатерина Мошкова (Россия) +1.56,6 (6)

12. Наталья Гербулова (Россия) +2.00,8 (6)…

16. Кристина Резцова (Россия) +2.29,3 (5)…

24. Елизавета Каплина (Россия) +3.33,2 (5).