Бородавко: у Непряевой стоит задача — сохранить второе место в общем зачёте КМ

Заслуженный тренер России Юрий Бородавко рассказал о самочувствии подопечной — Натальи Непряевой, а также поделился планами лыжницы на финальный этап Кубка мира.

«Наталья приболела немного, болезненное состояние, поэтому решили, что сегодня она стартовать не будет. Сначала болело горло, потом кашель пошёл, недомогание, слабость. Будем надеяться, что ничего серьезного, но общее недомогание есть. Поедет в Канаду, выступит там.

Пропущенные гонки повлияли на шансы бороться за победу в общем зачете, потому что упущено очень много очков. Сейчас уже стоит задача сохранить третье место в дистанционном зачете и второе – в общем», – цитирует Бородавко ТАСС.

Напомним, Непряева из-за болезни пропустила индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). В результате её отставание от норвежки Ингвильд Флугстад Эстберг увеличилось до 97 очков.

Непряева пропустит гонку на 10 км на этапе КМ в Швеции из-за болезни