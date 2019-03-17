Павлова: почему сегодня было четыре промаха? Просто накапливается усталость

Российская биатлонистка Евгения Павлова подвела итоги женского масс-старта на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), где она заняла 18-е место. Серебряным призёром стала Екатерина Юрлова-Перхт.

«Всё нормально. Это первый год, дебютный. Попасть в масс-старт на чемпионате мира — уже очень хороший результат. Почему сегодня было четыре промаха? Просто накапливается усталость. Здесь я пробежала почти все старты, стреляла достаточно стабильно, комфортно, но сегодня, может, погода помешала. Я стреляла в центре стрельбища, там задувало со всех сторон, было очень тяжело работать, мокро. Боялась, чтобы локоть не поехал, не хотелось идти на штрафные круги. Как сложилось, так сложилось, довольна гонкой. Даже в такую сложную погоду, если отработать на рубеже чисто, можно бороться за награды. Всё реально.

Считаю ли успехом три медали сборной России на чемпионате мира? Не знаю, спросите у тренера. Думаю, личная медаль у Кати — это вообще прекрасно", — передаёт слова Павловой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.