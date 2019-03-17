Херрман: к сожалению, промахи постоянно заставляли меня работать на полную

Немецкая биатлонистка Денизе Херрман оценила своё выступление в женском масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), где ей удалось завоевать бронзовую медаль.

Чемпионкой мира впервые в карьере стала итальянка Доротея Вирер. Второй финишировала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт. Для сборной России эта медаль стала третьей на чемпионате мира. Ранее Александр Логинов завоевал серебряную награду в спринте, а мужская сборная в составе Матвея Елисеева, Никиты Поршнева, Дмитрия Малышко и Логинова показала третий результат в эстафете.

«Мне пришлось сразу догонять, потому что Доротея очень быстро стреляла на первом рубеже. К сожалению, промахи постоянно заставляли меня работать на полную. Хотелось бежать ещё быстрее, но на последнем круге не получилось догнать соперниц», — передаёт слова Херрман корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.