Юрлова-Перхт: думала о завершении карьеры после 2018 года, но сейчас я счастлива

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала свой результат в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Сегодня я концентрировалась только на стрельбе. Когда я проснулась утром и выглянула в окно, то подумала, что опять эта весёлая погода тут в Эстерсунде – метель (смеётся). Я много работала над «стойкой» в последнее время и довольна, что в целом справилась с ней. Да, я пропустила Олимпиаду-2018, это было очень тяжело. Думала о завершении карьеры, но сейчас я счастлива, что вернулась с медалью с ЧМ», – передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Юрлова-Перхт стала серебряным призёром чемпионата мира в масс-старте. Победу одержала итальянка Доротея Вирер.