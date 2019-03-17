Серебро Юрловой-Перхт — в обзоре масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт стала серебряным призёром чемпионата мира, который завершается в Эстерсунде (Швеция), в масс-старте.



Чемпионкой мира впервые в карьере стала итальянка Доротея Вирер. Тройку призёров замкнула представительница Германии Денизе Херрман.

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Чемпионат мира. Эстерсунд, Швеция

Женщины, масс-старт

1. Доротея Вирер (Италия) — 37.26,4 (0+0+0+2).

2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +4,9 (0+0+1+1).

3. Денизе Херрман (Германия) — +15,4 (0+1+2+1).

4. Ханна Эберг (Швеция) — +52,7 (0+1+2+0).

5. Тириль Экхофф (Норвегия) — +57,7 (1+1+1+1).

6. Лаура Дальмайер (Германия) — +1.03,4 (2+1+0+1).

7. Марте Рёйселанд (Норвегия) — +1.10,1 (1+0+1+2).

8. Лиза Виттоцци (Италия) — +1.11,2 (3+1+0+0).

9. Линн Перссон (Швеция) — +1.29,7 (1+1+1+0).

10. Джоанн Файрстил Рид (США) — +1.32,1 (1+1+1+1)…

18. Евгения Павлова (Россия) — +2.13.6 (1+1+1+1).