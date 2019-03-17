Ростовцев: не вижу перспектив у этого тренерского штаба сборной в Пекине-2022

Трёхкратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады-2006 Павел Ростовцев поделился мыслями о работе тренерского штаба сборной России по биатлону.

«Думаю, что изменений в штабе не будет. Но если честно, то я не вижу перспектив у этого тренерского штаба в 2022 году в Пекине. С их подходами, с их отношением к спортсмену, к общественности, к проблемам внутри сборной, как это всё выносится и обсуждается...



Есть наглядный пример. Как говорит Вольфганг Пихлер, когда Ханна Эберг откровенно не справилась с последним этапом в эстафете? «Мы не проиграли золото, мы выиграли серебро». И как наши тренеры комментируют результаты наших спортсменов? Конечно, так нельзя», — приводит слова Ростовцева телеканал «360».