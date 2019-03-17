Отец и тренер российской биатлонистки Екатерины Юрловой-Перхт Виктор Юрлов поделился мыслями о будущем дочери.
Сегодня Юрлова-Перхт выиграла серебро чемпионата мира в масс-старте.
«Мне сложно отвечать за неё, но эта медаль будет неплохой мотивацией продолжать выступать дальше. Однако решение принимать ей самой, повлиять на него я не могу.
В принципе, она может продолжать карьеру и до Олимпиады, но у неё могут быть иные планы на жизнь. Хочу ли я этого? Она хорошая спортсменка, почему бы и нет, если есть желание и возможность. Поживём — увидим», — цитирует Юрлова ТАСС.
Юрлова-Перхт также является чемпионкой мира 2015 года. Она была вынуждена пропустить Игры 2018 года в Пхёнчхане, поскольку не получила приглашения от Международного олимпийского комитета.
Отец Юрловой: медаль на ЧМ-2019 будет для Кати мотивацией выступать дальше