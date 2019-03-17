«Чеховские медведи» выиграли Кубок России по гандболу, одолев «Спартак»

«Чеховские медведи» стали обладателями Кубка России по гандболу в сезоне-2018/19. Второй сезон подряд соперником команды Владимира Максимова в финале был московский «Спартак». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 27:25. Самым результативным игроком финала стал Максим Куретков из «Чеховских медведей», забивший 8 мячей. В составе «Спартака» 7 раз отличился Александр Деревень.

«Спартак» и «Чеховские медведи» встречались уже в девятый раз. Пока красно-белым не удалось победить ни разу — 3 ничьих и 6 поражений.

Бронзовым призёром Кубка России стал краснодарский «СКИФ», обыгравший волгоградский «Каустик» — 34:26.

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Финал

«Спартак» (Москва) – «Чеховские медведи» — 25:27 (11:12).

Матч за 3-е место

«Каустик» (Волгоград) – «СКИФ» (Краснодар) – 26:34 (15:16).