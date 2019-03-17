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Юрлова-Перхт: когда задумываюсь о завершении карьеры, получаются медали

Юрлова-Перхт: когда задумываюсь о завершении карьеры, получаются медали
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт после серебряной медали в масс-старте на ЧМ-2019 ответила на вопрос, думает ли она о завершении карьеры.

«Вы знаете, я уже четыре года думаю об этом. Когда я об этом начинаю серьёзно задумываться, получаются медали. Надеюсь, что буду и дальше так думать. Олимпиада в Пекине? Об этом вообще не думаю, учитывая мои отношения с Олимпиадами в целом. Мы как-то с ними не дружим.

Следующий сезон? Я пока не думаю об этом. Моей главной задачей сейчас является выступление на этапе в Норвегии, а потом на чемпионате России. А потом уже заслуженный отдых с ребёнком. Наверное, в конце апреля я буду понимать, что буду делать дальше», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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