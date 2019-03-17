«Газпром-Югра» завоевал Кубок России по мини-футболу, обыграв «Тюмень»

«Газпром-Югра» на своей площадке одержал победу над «Тюменью» в ответном матче финала Кубка России со счётом 8:4 и выиграл трофей по сумме двух встреч. Хет-трик у югорской команды во второй встрече оформил Иван Чишкала, дважды отличился Сергей Покотыло.

В начале матча гости повели со счётом 2:0, но уже к перерыву хозяева не только сравняли счёт, но и вышли вперёд и больше не упускали преимущество до конца поединка.

Первый матч 13 марта в Тюмени завершился вничью – 3:3.

Мини-футбол. Кубок России. Финал. Ответный матч

«Газпром-Югра» (Югорск) – «Тюмень» — 8:4 (3:2).

Голы: Покотыло, 11, 41, Шаяхметов, 22, Чишкала, 23, 39, 40, Хуан Эмилио, 36, Нандо, 36 — Абрамович, 1, Крыкун, 8, Антошкин, 36, Коцич, 44.

Первый матч – 3:3.