Сборная России выиграла больше двух медалей на чемпионате мира впервые с 2011-го

В Эстерсунде (Швеция) завершился чемпионат мира по биатлону.
Российская команда с тремя наградами стала седьмой в медальном зачёте турнира. Две серебряные медали выиграли Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, бронзу россияне взяли в мужской эстафете.
Для сборной России этот чемпионат мира стал лучшим с 2011 года по количеству завоёванных наград. В Ханты-Мансийске в активе биатлонистов было также три медали — все серебряные.
Медальный зачёт ЧМ-2019 выглядит так:
1. Норвегия – 5-3-1 (9)
2. Германия – 2-2-3 (7)
3. Италия – 2-2-1 (5)
4. Швеция – 1-1-1 (3)
5. Украина – 1-0-1 (2)
6. Словакия – 1-0-0 (1)
7. Россия – 0-2-1 (3)
8. Франция – 0-1-3 (4)
9. Болгария – 0-1-0 (1)
10. Австрия – 0-0-1 (1).