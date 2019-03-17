Гигонна: на рубеже творилось что-то вообще непостижимое

Французский биатлонист Антонен Гигонна прокомментировал выступление в масс-старте на чемпионате мира по биатлону, где он занял второе место.
«Хаос – часть моей жизни. Так что эти условия не были для меня сюрпризом. На последнем круге было крайне тяжело, на рубеже творилось что-то вообще непостижимое. В конце просто старался держаться за Эберхардом и сохранил силы на последнее ускорение», — передаёт слова Гигонна корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)
Мужчины. Масс-старт. 15 км
1. Доминик Виндиш (Италия) — 40.54,1 (3 промаха)
2. Антонен Гигонна (Франция) — +22,8 (3)
3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +23,3 (4)
4. Александр Логинов (Россия) — +27,4 (5)
5. Кентен Фийон Майе (Франция) — +33,2 (4)…
13. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1.17,8 (7)…
16. Евгений Гараничев (Россия) — +1.25,0 (4)…
24. Мартен Фуркад (Франция) — + 2.28,8 (5)…
26. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +2.58,1 (5).