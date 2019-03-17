Драчёв: не собираюсь увольнять Хованцева, он будет работать до Игр в Пекине

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев будет руководить командой до Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.



«Я не собираюсь увольнять Хованцева, он будет работать до Игр в Пекине. Надо просто усиливать команду, находить молодёжь. Та методика, которую мы выбрали, — правильная, команда работает хорошо. Я не вижу проблем, но работы ещё много», — цитирует Драчёва интернет-издание ТАСС.



Сегодня сборная России завершила выступление на чемпионате мира — 2019, в её активе два серебра и одна бронза. В предыдущий раз три медали на чемпионате мира сборная России завоевала в 2011 году, когда турнир проходил в Ханты-Мансийске.

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