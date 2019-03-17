Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Драчёв: не собираюсь увольнять Хованцева, он будет работать до Игр в Пекине

Драчёв: не собираюсь увольнять Хованцева, он будет работать до Игр в Пекине
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев будет руководить командой до Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.

«Я не собираюсь увольнять Хованцева, он будет работать до Игр в Пекине. Надо просто усиливать команду, находить молодёжь. Та методика, которую мы выбрали, — правильная, команда работает хорошо. Я не вижу проблем, но работы ещё много», — цитирует Драчёва интернет-издание ТАСС.

Сегодня сборная России завершила выступление на чемпионате мира — 2019, в её активе два серебра и одна бронза. В предыдущий раз три медали на чемпионате мира сборная России завоевала в 2011 году, когда турнир проходил в Ханты-Мансийске.

Драчёв: Бьорндален или Тихонов? Точно не Тихонов
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент