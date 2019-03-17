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Хованцев: сборная России могла завоевать больше медалей на чемпионате мира

Хованцев: сборная России могла завоевать больше медалей на чемпионате мира
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев подвёл итоги чемпионата мира по биатлону, который завершился в Эстерсунде.

Российская команда завоевала три медали — два серебра и бронзу.

«Да, завоевали три медали. Мы могли и в других гонках быть с призами. Так что могли лучше. Но это биатлон. Использовали возможность всего в трёх гонках. Но такие возможности были и в других гонках. Например, у Евгения Гараничева шанс был в пасьюте, где-то невезуха с лыжами была, в индивидуальной гонке тоже могли, девушки в эстафете столько запасных патронов взяли. Ирина Старых выпала из обоймы, Маргарита Васильева не смогла выступать, Морозова – если бы не болезнь», — приводит слова Хованцева интернет-портал «РИА Новости».

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