Логинов сохранил второе место в общем зачёте Кубка мира по итогам ЧМ-2019

Российский биатлонист Александр Логинов продолжает занимать второе место в общем зачёте Кубка мира по итогам чемпионата мира, который сегодня завершился в Эстерсунде.

В сегодняшнем масс-старте Логинов занял четвёртое место. В общем зачёте Кубка мира на счету россиянина 796 очков. Лидирует норвежец Йоханнес Бё (1110 баллов), третьим идёт француз Кентен Фийон Майе (761).

Биатлон. Кубок мира

Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 1110 очков.

2. Александр Логинов (Россия) — 796.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 761.

4. Симон Детьё (Франция) — 753.

5. Арнд Пайффер (Германия) — 666.

6. Симон Эдер (Австрия) — 662.

7. Мартен Фуркад (Франция) — 648...

15. Евгений Гараничев (Россия) — 463…

32. Матвей Елисеев (Россия) — 219…

37. Дмитрий Малышко (Россия) — 166.