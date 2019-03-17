Логинов в шаге от медали — в обзоре масс-старта на чемпионате мира в Эстерсунде

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершился мужским масс-стартом на 15 км. Победу одержал итальянский биатлонист Доминик Виндиш.



Второе занял француз Антонен Гигонна, третье — австриец Юлиан Эберхард. Россиянин Александр Логинов финишировал четвёртым. Евгений Гараничев, лидировавший перед заключительной стрельбой, но допустивший четыре промаха, показал 16-й результат.

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Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)

Мужчины. Масс-старт. 15 км



1. Доминик Виндиш (Италия) — 40.54,1 (3 промаха)

2. Антонин Гигонна (Франция) — +22,8 (3)

3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +23,3 (4)

4. Александр Логинов (Россия) — +27,4 (5)

5. Кентен Фийон Майе (Франция) — +33,2 (4)…

13. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1.17,8 (7)…

16. Евгений Гараничев (Россия) — +1.25,0 (4)…

24. Мартен Фуркад (Франция) — + 2.28,8 (5)…

26. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +2.58,1 (5).