Тихонов: по сезону я бы поставил сборной России тройку, не больше

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подвёл итоги чемпионата мира по биатлону — 2019.

«В масс-старте была карточная игра. Как хорошо у Жени получился первый рубеж на «стойке», и как нелепо второй. Саша, наоборот, первый рубеж стоя завалил, второй без штрафа. Может бороться Логинов, может бороться Гараничев, но в такую погоду свою роль сыграло везение.

В целом по сезону я бы поставил тройку, не больше. Мы ведь как привыкли в нашей стране? Чуть засветились — уже мы короли. А ведь надо смотреть, что происходило всё это время.

Я согласен, что сдвиг есть, но опять же в женской команде Катя Юрлова — возрастная. Мы должны думать, что будет на Олимпийских играх в Пекине. И будь моя воля, я бы полностью поменял тренерский коллектив. Что бы там ни говорили спортсмены, тренеры, я даю свою оценку. Они не справляются абсолютно. Может быть, я поеду на тренерский совет в Тюмень, меня просят, умоляют приехать и сказать своё мнение. Посмотрим», — цитирует Тихонова телеканал «360».