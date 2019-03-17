М. Фуркад: медаль чемпионата мира не спасла бы мой сезон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад поделился мыслями о неудачном сезоне.

Сегодня француз занял 24-е место в масс-старте и впервые за 10 лет остался без медалей чемпионата мира.

«Сегодняшняя гонка похожа на весь мой сезон. В декабре и январе я старался выйти на хороший уровень, несмотря на физические проблемы. Думаю, начало зимы и болезнь в феврале подкосили меня в ментальном плане, и я не смог оправиться. Я не показывал тот уровень, который могу показывать.

Чувствую, что не могу генерировать позитив. Ещё больше меня расстраивают мои результаты, когда я вижу достижения остальной команды. Хотя я рад за них.

Я поеду на финал в Осло. Мои дочки приедут туда, я не собираюсь домой. Мы обсудим с командой, побегу ли я все гонки. Медаль чемпионата мира не спасла бы мой сезон, то же самое касается этапа в Осло", — приводит слова Фуркада интернет-портал L'Equipe.