Драчёв: мы вредим российскому биатлону изнутри больше, чем это делается снаружи

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мыслями о будущем российского биатлона.

«Смутные времена для российского биатлона закончены? Смутные времена у нас от самих себя. Мы вредим российскому биатлону изнутри больше, чем это делается снаружи.

Нужно меньше дебоширить внутри страны. Это не прекращается уже много-много лет. Думаю, с этим нужно смириться и тихонечко выполнять свою работу.

Есть ли у СБР финансовая стабильность? У нас главное, чтобы финансовая ситуация в стране была стабильной. Тогда и в биатлоне будет стабильно", — приводит слова Драчёва «РИА Новости».

На прошедшем чемпионате мира сборная России выиграла три медали. Два серебра завоевали Александр Логинов и Екатерина Юрлова-Перхт, бронзу россияне взяли в мужской эстафете.