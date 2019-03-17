Щербакова: меня вдохновляет японская фигуристка Мао Асада

Чемпионка России среди взрослых и серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров, российская фигуристка Анна Щербакова, рассказала о спортсменах, которые её вдохновляют.

«Меня вдохновляет японская фигуристка Мао Асада. Она уже закончила спортивную карьеру, но я с удовольствием пересматриваю её выступления, восхищаюсь её умением совмещать женственную пластику со сложными элементами. Из мужчин нравится Натан Чен — по прыжкам и катанию, также болею за Бояна Цзиня.

Я стараюсь думать о сегодняшнем дне, выкладываться по максимуму именно сейчас: работать на катке, успевать учиться, проводить время с семьёй. Посмотрим, к чему это приведёт, но я, как и любая спортсменка, мечтаю выступить на Олимпийских играх», — приводит слова Щербаковой HELLO! Russia.