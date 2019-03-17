Йохауг: ужасно грустно, что в спорте всё ещё используют допинг

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала допинговый скандал, разгоревшийся на чемпионате мира по лыжным гонкам в Австрии.

Вследствие антидопингового рейда, проведённого полицией Австрии и Германии 27 февраля, были арестованы девять человек. Пятеро из них — лыжники. Это австрийцы Макс Хауке и Доминик Балдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв, а также казахстанец Алексей Полторанин.

«На мой взгляд, это ужасно грустно, что в спорте всё ещё используют допинг, особенно в стране, которая принимала мировой турнир. Множество волонтёров работало над тем, чтобы организовать хороший чемпионат, а они такое делают… Допинг не относится к спорту», — приводит слова Йохауг интернет-портал Expressen.