Гигонна: одного биатлона недостаточно для жизни, если ты не Мартен Фуркад

Французский биатлонист Антонен Гигонна, завоевавший серебряную медаль в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде, поблагодарил родителей за поддержку.

«Здорово, что мои родители приехали сюда, чтобы разделить эмоции от успеха. Они были в Ле-Гран-Борнане, когда я впервые взошёл на подиум, а потом приезжали в Антхольц, где я взял две медали. Они любят смотреть биатлон.

Я благодарен отцу за его бизнес, он помог мне продержаться последние пять лет. Одного биатлона недостаточно для жизни, если ты не Мартен Фуркад. У меня были контракты с регионом Овернь-Рона-Альпы, с федерацией и компанией моего отца, но всё изменилось прошлогодних результатов, теперь я являюсь частью сборной Франции", — цитирует Гигонна Nordic Magazine.