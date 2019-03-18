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Глава НОК Японии, которого обвиняют в коррупции, подаст в отставку

Глава НОК Японии, которого обвиняют в коррупции, подаст в отставку
Другие / Прочие виды спорта

Завтра, 19 марта, председатель Национального олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда на собрании организации подаст в отставку с занимаемой должности, сообщает агентство Kyodo.

Пойти на такой шаг чиновника вынудили обвинения, которые против него выдвинули французские правоохранительные органы. Такэда подозревается в даче взяток африканским представителям Международного олимпийского комитета в обмен на их поддержку в голосовании за выбор столицы Олимпийских игр 2020 года. Сам глава НОК Японии обвинения в свой адрес опровергает.

Такэда занимает пост председателя НОК с 2001 года. В 2012 году он возглавил заявочный комитет летних Олимпийских игр 2020 года. Годом позже право проведения соревнований было отдано Токио. Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.

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Источник: Kyodo Сообщить об ошибке
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