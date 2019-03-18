Чепиков: рады, что у нас много призовых мест. Климат в сборной России хороший

Вице-президент Союза биатлонистов России, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил выступление россиян на чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция). В активе сборной России три награды: Александр Логинов в спринте и Екатерина Юрлова-Перхт в масс-старте завоевали серебро, мужская сборная России в эстафете — бронзу.

«В целом мы рады призовым местам, сборная выглядела конкурентоспособной. Иногда немного не хватало, буквально нескольких миллиметров, как в масс-старте: у Екатерина Юрловой был один промах на грани, габарит не прошёл. Хотелось, чтобы команда была более ровная, чтобы больше наших ребят и девушек выступали в масс-старте, в первой тридцатке, но я думаю, это вопрос времени.



В мужском масс-старте погодные условия были нестабильные, и такие чемпионы, как Бё, могли допустить пять промахов. Был такой сильный ветер, что выжидать на рубежах лидирующей группе не было смысла. Логинов же отстрелял последнюю „стойку“ в своём фирменном стиле — быстро и точно, едва не поборолся за призовое место. У нас давно не было нескольких медалей, были отдельные успехи, но сейчас команда более стабильная, результаты более конкурентоспособные с лидерами мирового биатлона.



Логинов и Юрлова — лидеры команды, нужно отдать им должное и за опыт, и за высокую профессиональную подготовку. В команде должны быть лидеры, и хорошо, что они у нас есть, важно, чтобы было за кем тянуться.

Прошло чуть больше полугода подготовки с новым тренерским штабом и руководством СБР, за это время очень трудно сделать какие-то кардинальные изменения, но мы рады, что у нас много призовых мест, что климат в команде хороший. Будем дальше продолжать развивать российский биатлон", — цитирует Чепикова ТАСС.

Сборная Норвегии выиграла медальный зачёт чемпионата мира по биатлону, команда России стала седьмой.