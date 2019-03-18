Российский дуэт стал победителем этапа Мирового тура по кёрлингу в Венгрии

Российские кёрлингисты Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин выиграли этап Мирового тура, который проводился в Венгрии, в дабл-миксте, сообщает официальный сайт Федерации кёрлинга России. В финале турнира они одержали победу над местными спортсменами Доротией Паланчей и Жольтом Кишем с результатом 6:5.

Другая российская пара в лице Марии Комаровой и Даниила Горячева не смогла выйти в полуфинал соревнований.

Дисциплина дабл-микст входит в программу зимних Олимпийских игр. На Олимпиаде в Пхёнчхане в 2018 году россияне Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзовые медали. Однако позже результат пары был аннулирован из-за обнаруженного в допинг-пробе спортсмена запрещённого препарата — мельдония. Крушельницкий получил дисквалификацию сроком на четыре года.