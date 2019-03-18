Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Хованцев: можно говорить, что Гараничев подставил сборную России

Хованцев: можно говорить, что Гараничев подставил сборную России
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал отказ Евгения Гараничева от участия в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция). Гараничева заменил Никита Поршнев, и в итоге сборная России финишировала третьей.

«У меня не было негативной реакции, я не разозлился на него. Спортсмен вправе отказаться, если чувствует себя не совсем уверенно. Другое дело, что все эстафеты по ходу сезона он пробежал хорошо, стрельба была на высоком уровне, и я не видел предпосылок к тому, что здесь у него не получится. Просто начали подогревать информацию в СМИ, задавать вопросы по поводу того, нужен ли он эстафете.

Подставил ли он команду? С учётом того, что Поршнев провалился в эстафете, можно говорить, что подставил.

Я бы не стал настаивать на его участии. Потому что в случае плохой стрельбы он мог бы сказать, что его заставили выступать, хотя он предупреждал тренеров, что не готов. Если спортсмен говорит, что у него есть неуверенность, мы должны заставлять его насильно?" — цитирует Хованцева «Спорт-экспресс».

Сборная России на чемпионате мира завоевала две серебряные и одну бронзовую награды.

Губерниев — о Гараничеве: не хочешь бежать за команду, готовься за другие деньги
«Гараничев не мог сам отказаться». Лучшая биатлонистка России что-то знает?
Вполне возможно, что ситуация с отказом Гараничева бежать эстафету намного сложнее, чем мы думаем.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент