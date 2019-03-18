Дериглазова выиграла этап Гран-при по фехтованию в США

Россиянка Инна Дериглазова стала победительницей этапа Гран-при по фехтованию, который проходил в США, сообщает Федерация фехтования России.

В финале соревнований она одержала победу над итальянкой Аличе Вольпи. Результат противостояния — 15:14. Ещё одна россиянка, Лариса Коробейникова, стала третьей, подиум она разделила с представительницей Южной Кореи Чон Хи Сук.

Дериглазова является одной из трёх олимпийских чемпионок в личных дисциплинах женского фехтования за всю историю советского и российского спорта. Победу на Олимпиаде она одержала в 2016 году на турнире в Рио-де-Жанейро.

На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Дериглазова была второй. Также в её активе четыре победы на чемпионатах мира (дважды — в личном первенстве) и три — на чемпионате Европы.