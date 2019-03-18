Пидручный: может, нужно было чуть позже прийти на последнюю стрельбу

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция), где он занял 10-е место.

«Не знаю, может, нужно было чуть позже прийти на последнюю стрельбу. Видел, что за мной уже все спортсмены как не один, так в ноль стреляли, но не угадаешь, когда надо подойти. Думаю, в такую ​​погоду три ошибки — это неплохо. Нормально отработал на „лёжке“, но „стойка“ была очень тяжёлая. На трассе было очень трудно, и всё сказывалось на стрельбе. На первых двух огневых запас сил ещё немножко был, а на „стойку“ приходил уже на пределе возможностей, поэтому на пятый круг у меня не хватило сил побороться с теми, кто меня обходил.



Во всех гонках, кроме эстафеты, я финишировал в десятке, поэтому, думаю, этот чемпионат можно занести в актив. Рад, что наконец к главному старту сезона я подошёл в форме и действительно вышел на пик.



Ещё четыре полных дня до следующего этапа. Думаю, что восстановлюсь и в Осло ещё поборюсь за высокие места. Хочется провести хорошую гонку и просто получить удовольствие от стартов. Сезон подходит к концу и хочется закончить его с хорошим настроением», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.

На минувшем ЧМ Пидручный стал чемпионом мира в гонке преследования.