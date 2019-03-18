Виндиш: не нужно винить Гараничева за промахи в масс-старте

Итальянский биатлонист Доминик Виндиш прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Думаю, в этой стрельбе мне действительно повезло, потому что порывы ветра заметно стихли, когда я пришёл на рубеж. Да, потеря лидерства и даже медали — это то, что случалось с каждым из нас. Не нужно винить ни Гараничева, ни кого-то из других спортсменов: мы все работаем на результат, и каждый из нас стремится победить, просто иногда приходишь на стрельбу в такой ветер, который не оставляет шансов даже сильнейшим.

Эта гонка — лучший пример того, что такое биатлон. Да, я действительно очень удивлён и счастлив, но до сих пор не могу поверить, что я стал чемпионом мира.

В такой сильный ветер ошибались даже лучшие из профессионалов. Я очень старался сохранить концентрацию на своей стрельбе и не отвлекаться на соперников, особенно после эстафетной гонки, где я допустил много ошибок.

К началу мужской гонки ветер только усилился, так что я настраивался на серьёзную борьбу. А вообще мы с Доро много говорили вечером перед масс-стартами, и я сказал ей, что верю в неё и что у неё всё получится. Поэтому, когда Доротея Вирер одержала победу, я был очень счастлив за неё и отравился в свою гонку с позитивным настроем. Думаю, что Доротея принесла мне удачу. Это напоминает мне гонки в Кэнморе, где у нас была точно такая же ситуация", — цитирует Виндиша сайт «Матч ТВ».

Россиянин Евгений Гараничев вышел в лидеры после третьего огневого рубежа в масс-старте, но на последней «стойке» допустил 4 промаха и финишировал 16-м.