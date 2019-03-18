Пихлер: горжусь, что имею отношение к сборной Швеции

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер высказался об успехах команды на домашнем чемпионате мира, который накануне завершился в Эстерсунде.

«То, что сделала Ханна Эберг… она — лучшая спортсменка здесь, поэтому я могу гордиться этим. Я очень горжусь, что имею отношение к сборной Швеции. Я буду испытывать ностальгию. Я должен отойти, потому что сейчас расплачусь», — приводит слова Пихлера Sveriges Radio.

Под руководством Пихлера на домашнем чемпионате мира сборная Швеции завоевала три награды — по золотую, серебряную и бронзовую. Турнир завершился в воскресенье, 17 марта, двумя гонками с массовым стартом. Текущий сезон станет последним в тренерской карьере 64-летнего специалиста.