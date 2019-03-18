Й. Бё: не знаю, совершал ли раньше пять промахов на одном рубеже

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою провальную стрельбу перед заключительным кругом в гонке с массовым стартом на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Мой лыжный ход был хорошим, но ветер продувал со всех сторон. Обычно, когда промахиваюсь, мои выстрелы приходятся рядом с чёрным глазком. Однако на этот раз мои промахи оказались очень далёкими. Даже не знаю, когда в последний раз совершал пять промахов на одном рубеже. Не знаю, было ли такое со мной раньше», — приводит слова Бё-младшего NRK.

Гонку с массовым стартом Бё завершил на 13-м месте. К последнему огневому рубежу норвежец подходил лидером вместе с россиянином Евгением Гараничевым, который в итоге совершил четыре промаха.