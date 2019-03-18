Куклина: могу занести ЧМ себе в актив, хоть и стартовала всего в одной гонке

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от завершившегося в Эстерсунде (Швеция) чемпионата мира. Она приняла участие в индивидуальной гонке и продемонстрировала лучший результат среди россиянок — 16-е место.

«Завершился чемпионат мира 2019 года в Эстерсунде. Это был мой первый чемпионат мира, хоть и стартовала я в одной индивидуальной гонке, но могу занести себе в актив этот старт. Чему-то расстроилась, конечно… Знала и чувствовала, что готова была к лучшему! Всё ещё будет. Друзья, а ещё хочу сказать, что всё будет хорошо», — написал Куклина.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

Сборная России на чемпионате мира в Эстерсунде завоевала 2 серебряные и 1 бронзовую награды.