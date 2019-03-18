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Й. Бё поблагодарил болельщиков за поддержку во время чемпионата мира

Й. Бё поблагодарил болельщиков за поддержку во время чемпионата мира
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поблагодарил болельщиков за поддержку во время чемпионата мира в Эстерсунде (Швеция).

«Чемпион мира 2019 года! Спасибо всем за то, что следили за мной в течение этих двух недель! Горжусь командой и результатами, которых мы достигли вместе», — написал Бё-младший в «Инстаграме».

Фото Йоханнеса Бё можно посмотреть в «инстаграме».

Чемпионат мира в Эстерсунде завершился в вчера, 17 марта. Младший из братьев Бё завершил турнир с четырьмя золотыми и одной серебряной завоёванными медалями. Три победы были добыты в командных дисциплинах — смешанной и мужской эстафетах, а также супермиксте. Личные медали он завоевал в спринте (1-е место) и гонке преследования (2-е место).

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