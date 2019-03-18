Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Стали известны суммы призовых российских биатлонистов на ЧМ-2019

Фото: РИА Новости
Стали известны суммы призовых российских биатлонистов на ЧМ-2019
Другие / ЧМ по биатлону 2019

На чемпионате мира по биатлону, который завершился вчера, 17 марта, в Эстерсунде, российские спортсмены в общей сложности заработали € 113,5 тыс. призовых.

Лучшим в команде по этому показателю стал Александр Логинов — € 38,5 тыс. За ним расположились: Екатерина Юрлова-Перхт — € 29,5 тыс.; Евгения Павлова — € 12 тыс.; Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев — по € 8000; Матвей Елисеев — € 7000; Никита Поршнев — € 4500; Светлана Миронова и Ульяна Кайшева — по € 3000.

Больше всех на чемпионате мира в Эстерсунде заработал норвежец Йоханнес Бё — € 76,4 тыс. Призовой фонд турнира составил € 1,2 млн. Распределялся он между 15 лучшими спортсменами в каждой личной гонке и среди топ-6 сильнейших в командных соревнованиях. Дополнительные бонусы начислялись лидерам общего зачёта Кубка мира и в каждой из дисциплин.

Логинов в шаге от медали — в обзоре масс-старта на чемпионате мира в Эстерсунде
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент