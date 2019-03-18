Стали известны суммы призовых российских биатлонистов на ЧМ-2019

На чемпионате мира по биатлону, который завершился вчера, 17 марта, в Эстерсунде, российские спортсмены в общей сложности заработали € 113,5 тыс. призовых.

Лучшим в команде по этому показателю стал Александр Логинов — € 38,5 тыс. За ним расположились: Екатерина Юрлова-Перхт — € 29,5 тыс.; Евгения Павлова — € 12 тыс.; Дмитрий Малышко и Евгений Гараничев — по € 8000; Матвей Елисеев — € 7000; Никита Поршнев — € 4500; Светлана Миронова и Ульяна Кайшева — по € 3000.

Больше всех на чемпионате мира в Эстерсунде заработал норвежец Йоханнес Бё — € 76,4 тыс. Призовой фонд турнира составил € 1,2 млн. Распределялся он между 15 лучшими спортсменами в каждой личной гонке и среди топ-6 сильнейших в командных соревнованиях. Дополнительные бонусы начислялись лидерам общего зачёта Кубка мира и в каждой из дисциплин.