Пайффер: шестое место — хороший результат для меня

Немецкий биатлонист Арнд Пайффер оценил своё выступление в гонке с массовым стартом, которая стала последней на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Шестое место — хороший результат для меня. Это была любопытная гонка, я редко встречал столько ошибок на огневых рубежах. Своё выступление оцениваю очень положительно», — приводит слова Пайффера Bild.

Чемпионат мира по биатлону завершился в воскресенье, 17 марта. Пайффер завоевал на турнире две награды. В составе сборной Германии он был вторым в смешанной эстафете, а в индивидуальной гонке на 20 км он выиграл золотую медаль. Результат Пайффера в масс-старте оказался лучшим среди соотечественников. Всего на огневых рубежах в гонке он допустил 4 промаха.