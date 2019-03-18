Эберхард: Эдер сказал мне бежать за золотом, но я очень рад и бронзе

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард прокомментировал завоевание бронзы в масс-старте на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция).

«Я был очень сконцентрирован на первых трёх кругах и всё время шёл в лидирующей группе. Но на „стойке“ было очень тяжело из-за сильного ветра, посыпались промахи. На четвёртом круге я понял, что ситуация с непредсказуемой стрельбой может повториться на последнем огневом и шансы всё ещё есть. На рубеж я пришёл 12-м и старался отработать быстро. В конце концов, оказался на штрафном круге и, выходя с него, с удивлением понял, что все продолжают наматывать круги! Удивился, когда получилось обогнать Симона Эдера, он подбодрил меня и сказал бежать за золотом. Я старался, но очень рад и бронзе!



Просто сумасшествие! У меня было минутное отставание перед последним огневым, а потом ещё и промах. Казалось, что в лучшем случае я могу претендовать на 8-10-е место. И пока Симон не сказал мне бежать за золотом, я даже не представлял, что нахожусь так близко», — цитирует Эберхарда Biathlon.com.ua

Победу в гонке одержал итальянец Доминик Виндиш, вторым стал француз Антонен Гигонна.