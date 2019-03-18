Сборная России по биатлону не успела оплатить чартер и поехала в Осло на машинах

Сборная России по биатлону отправилась на заключительный этап Кубка мира в Норвегию на машинах, сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, российская сторона узнала о возможности прямого перелёта слишком поздно, а оплачивать удобный трансфер нужно было ещё в ноябре 2018 года.
Остальные команды отправились в Норвегию чартером из Эстерсунда (Швеция), где вчера, 17 марта, завершился чемпионат мира по биатлону.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия. Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).
На чемпионате мира россияне завоевала 2 серебряные медали и 1 бронзовую.