Сборная России по биатлону не успела оплатить чартер и поехала в Осло на машинах

Сборная России по биатлону отправилась на заключительный этап Кубка мира в Норвегию на машинах, сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, российская сторона узнала о возможности прямого перелёта слишком поздно, а оплачивать удобный трансфер нужно было ещё в ноябре 2018 года.

Остальные команды отправились в Норвегию чартером из Эстерсунда (Швеция), где вчера, 17 марта, завершился чемпионат мира по биатлону.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия. Расписание стартов

21 марта – спринт (женщины).

22 марта – спринт (мужчины).

23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).

24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

На чемпионате мира россияне завоевала 2 серебряные медали и 1 бронзовую.