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Сборная России по биатлону не успела оплатить чартер и поехала в Осло на машинах

Сборная России по биатлону не успела оплатить чартер и поехала в Осло на машинах
Другие / ЧМ по биатлону 2019

Сборная России по биатлону отправилась на заключительный этап Кубка мира в Норвегию на машинах, сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, российская сторона узнала о возможности прямого перелёта слишком поздно, а оплачивать удобный трансфер нужно было ещё в ноябре 2018 года.

Остальные команды отправились в Норвегию чартером из Эстерсунда (Швеция), где вчера, 17 марта, завершился чемпионат мира по биатлону.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Осло-Хольменколлен, Норвегия. Расписание стартов
21 марта – спринт (женщины).
22 марта – спринт (мужчины).
23 марта – гонка преследования (женщины) и гонка преследования (мужчины).
24 марта – масс-старт (женщины) и масс-старт (мужчины).

На чемпионате мира россияне завоевала 2 серебряные медали и 1 бронзовую.

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