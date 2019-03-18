Васильев: кроме Логинова и Юрловой-Перхт у нас вообще никого больше нет

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итог выступлению российских биатлонистов на чемпионате мира в Эстерсунде.

«С одной стороны, конечно же, результат положительный — три награды, тем более что мы уже соскучились по медалям на чемпионатах мира. Но когда пройдёт вся эйфория, нужно будет посмотреть на ситуацию объективно: кроме Логинова и Юрловой у нас вообще никого больше нет. Уберите их из состава — и всё, катастрофический провал. Ну, более-менее ещё Гараничев. А всё остальное — вообще нет ничего. Вот о чём надо думать. Будем продолжать выезжать на двух спортсменах? Где у нас ближайший резерв? Никаких попыток работы с резервом не видно. Нет здесь никакой системы. Вообще ничего нет! Так что в ближайшее время надо спокойно подумать о том, что будет дальше, о том, с кем мы подойдём к Олимпиаде 2022 года, всё проанализировать…» — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Также бывший биатлонист прокомментировал выступление россиян в завершавших программу чемпионата мира масс-стартах: «До старта чемпионата мира я говорил о том, что мы вправе рассчитывать на две медали, при очень хорошем раскладе — на три. Это холодный анализ. И здесь я рассчитывал на Сашу Логинова и Катю Юрлову. На Катю в том случае, если в какой-то из трёх гонок с четырьмя рубежами она не допустит много промахов — ну, один, максимум — два. Юрлова достаточно конкурентна была на этом чемпионате. Видно, что она хорошо была подготовлена функционально: достаточно посмотреть, как она бежала в масс-старте второй круг — её даже такая скоростная спортсменка, как Херрман, догнать не могла. Тот минимальный штраф, который она имела в этой гонке, позволил ей подняться на пьедестал. Для меня здесь ничего такого неожиданного не было.

Что касается мужской гонки, в тот момент, когда Гараничев и Йоханнес Бё пришли на последний рубеж, появился шквалистый ветер — просто невозможно там было нормально отработать — отсюда такой дикий штраф для обоих. Когда пришла та группа, где были победитель гонки Виндиш и Саша Логинов, ветер стих — они в это затишье успели отстреляться. В общем, здесь была уже лотерея, но везёт сильнейшим, и в данном случае Виндиш оказался сильнейшим. Жаль, что Саша где-то кружочек лишний хапнул — пять промахов, конечно, многовато. Особенно удивила его стрельба на второй «лёжке», где многие делали ноль. Лишний промах не просто не позволил ему добраться до пьедестала, но и даже выиграть гонку. Так иногда бывает. Но это биатлон — за эту непредсказуемость его многие и любят».

Относительно возможной смены тренерского штаба сборной России Васильев сказал: «Думаю, что не надо там никого трогать — пусть они пока работают. Медали ведь принесли. Здесь надо стратегические вопросы решать — этим уже руководство должно заниматься. А тренеры — это рабочие пчёлы: они трудятся ежедневно, тянут эту непростую лямку. Тренерский штаб сейчас достаточно опытный, у многих из наставников есть выдающиеся победы. Поэтому здесь дёргаться не надо. А вот стратегия у СБР пока не прослеживается».

Из главных событий чемпионата мира в Эстерсунде Васильев выделил два — провал французов и успех шведов: «Со знаком минус удивили французы — невыразительное выступление и у мужчин, и у женщин. Они так выступают весь сезон, а чемпионат мира здесь стал апогеем. Со знаком плюс удивили шведы. Они и в прошлом году на Олимпиаде прекрасно выступили, но всё-таки Олимпийские игры здесь нельзя рассматривать как объективный фактор: из-за особенностей климатических условий в Пхёнчхане там была самая настоящая лотерея. А то, что шведы в этом году ровно выступают, — это другое дело, виден системный подход, виден прогресс».