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Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в Сайтаме

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в Сайтаме
Другие / Фигурное катание

С 20 по 24 марта в Сайтаме (Япония) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.

Чемпионат мира по фигурному катанию. Сайтама, Япония. Расписание соревнований
20 марта
4:30 мск — спортивные пары, короткая программа.
9:05 — женщины, которая программа.

21 марта
4:30 — спортивные пары, произвольная программа.
10:00 — мужчины, короткая программа.

22 марта
6:00 — танцевальные пары, ритм-танец.
11:30 — женщины, произвольная программа.

23 марта
6:30 — танцевальные пары, произвольный танец.
11:30 — мужчины, произвольная программа.

24 марта
9:00 — показательные выступления.

Состав сборной России
Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.
Мужчины: Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда.
Спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

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