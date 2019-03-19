Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в Сайтаме

С 20 по 24 марта в Сайтаме (Япония) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.



Чемпионат мира по фигурному катанию. Сайтама, Япония. Расписание соревнований

20 марта

4:30 мск — спортивные пары, короткая программа.

9:05 — женщины, которая программа.



21 марта

4:30 — спортивные пары, произвольная программа.

10:00 — мужчины, короткая программа.



22 марта

6:00 — танцевальные пары, ритм-танец.

11:30 — женщины, произвольная программа.

23 марта

6:30 — танцевальные пары, произвольный танец.

11:30 — мужчины, произвольная программа.



24 марта

9:00 — показательные выступления.

Состав сборной России

Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.

Мужчины: Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда.

Спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

Танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.