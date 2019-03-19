Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 года в Сайтаме

С 20 по 24 марта в Сайтаме (Япония) пройдёт чемпионат мира по фигурному катанию. Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований.
Чемпионат мира по фигурному катанию. Сайтама, Япония. Расписание соревнований
20 марта
4:30 мск — спортивные пары, короткая программа.
9:05 — женщины, которая программа.
21 марта
4:30 — спортивные пары, произвольная программа.
10:00 — мужчины, короткая программа.
22 марта
6:00 — танцевальные пары, ритм-танец.
11:30 — женщины, произвольная программа.
23 марта
6:30 — танцевальные пары, произвольный танец.
11:30 — мужчины, произвольная программа.
24 марта
9:00 — показательные выступления.
Состав сборной России
Женщины: Софья Самодурова, Алина Загитова, Евгения Медведева.
Мужчины: Александр Самарин, Андрей Лазукин, Михаил Коляда.
Спортивные пары: Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
Танцевальные пары: Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.