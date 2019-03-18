Крамер: Устюгову будет сделана операция

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о проблемах со здоровьем, которые имеются у его подопечного Сергея Устюгова.

«Всё началось на чемпионате мира в Зеефельде. У него появились большие проблемы с жёлчным пузырём. Вернувшись в Москву, он проверился у нескольких врачей. Они выявили у него камни в жёлчном пузыре. И каждый раз, когда он пытался ускориться, он испытывал сильную боль в жёлчном пузыре.

Сезон для него окончен. На ранней стадии болезни врачи пытались определить, нужна ему операция или можно будет обойтись лечением, чтобы он мог продолжить сезон. Но, похоже, сейчас ему потребуется операция.

Сергей сожалеет, что всё случилось именно так. Он расстроен из-за появившихся проблем, нелучшего выступления на чемпионате мира и из-за того, что не сможет завершить сезон. Этот сезон был не самым хорошим для него.

Но что он мог сделать со сломанным пальцем и всеми другими своими проблемами? Это неприятно. Но я надеюсь, что нам удастся хорошо выстроить тренировочный процесс на следующий сезон», — цитирует Крамера NRK.