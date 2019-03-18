Константинова: безумно обидно, что путёвку на ЧМ разыгрывали без меня

Российская фигуристка Станислава Константинова прокомментировала решение тренерского совета не включать её в состав сборной на чемпионат мира в Сайтаме (Япония). Спортсменка входила в расширенный состав, но в итоге осталась запасной.

«Возможно, где-то внутри у меня таилась надежда, но я реалист и не строю иллюзий. В тот момент от меня ничего не зависело, и я знала, чего ожидать. Если бы я сначала обрадовалась поездке, а потом бы увидела, что меня заменили, наверное, это было бы тяжело принять. Но я была готова к такому развитию событий.

Мне безумно обидно, что я выпала из этой борьбы. Обидно, что место в тройке, которое я завоевала на чемпионате России, разыгрывали без меня. Наверное, это произошло потому, что в произвольной программе в Великом Новгороде я оказалась неконкурентоспособной.

Включение в состав Медведевой вместо Туктамышевой? Сложно комментировать, я хорошо общаюсь с обеими. В этой ситуации я немного эгоист, потому что в первую очередь мне было обидно за себя. Вообще, не завидую людям на тренерском совете, которым пришлось это решать. Непонятно, какой выбор был бы правильным», — цитирует Константинову Sport24.

Станислава также призналась, что в общении является очень прямолинейным человеком.

«Мне хочется выглядеть брутальной. Я человек прямолинейный и немного жёсткий. Со стороны можно подумать, что я мягкая и улыбчивая, но в общении с друзьями или близкими людьми я иногда слишком прямолинейна. Возможно, именно поэтому у меня так мало друзей», — сказала фигуристка.