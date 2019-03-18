АМФР нашла деньги для МФК БЛиК, но из-за пропажи президента команду сняли

Ассоциация мини-футбола России (АМФР) обнародовала заявление по ситуации с финансовыми проблемами МФК БЛиК из Нефтеюганска.

«На прошлой неделе МФК БЛиК (г. Нефтеюганск) объявил, что не сможет продолжить выступление в чемпионате России по мини-футболу сезона 2018-19 гг.

В ответ на письмо клуба АМФР предприняла действия по стабилизации ситуации и поиску возможностей для того, чтобы нефтеюганская команда доиграла сезон, не нарушая целостности календаря. Были проведены консультации с руководством ХМАО-Югры, спортивным и футбольным руководством региона, в том числе – во время визита делегации АМФР в Ханты-Мансийск.

Ситуация нашла понимание — Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры выразил готовность предоставить клубу необходимые для завершения сезона средства.

Однако руководитель МФК БЛиК в лице президента Юрия Лозинского на протяжении всего этого времени не выходил на связь с АМФР, тренерским и административным составом клуба, иными заинтересованными лицами и организациями.

В этой связи АМФР вынуждена объявить о досрочном прекращении выступления МФК БЛиК в сезоне», — сказано в заявлении АМФР.

После 28 сыгранных туров МФК БЛиК занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России по мини-футболу. Всего в турнире участвует 10 команд.