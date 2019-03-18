Биатлонистка Джима может пропустить следующий сезон

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что олимпийская чемпионка Юлия Джима может пропустить следующий сезон.

«Я думаю, она пропустит часть или полностью следующий сезон. Ей нужно морально, психологически отдохнуть, подлечиться. А потом, если появится желание и мотивация, она вернётся. Мы с ней об этом уже говорили. Это нужно было сделать ещё после Олимпиады, но она продолжила тренироваться. Поэтому сейчас это нужно обязательно сделать. Пропустить два-три месяца, полгода, а возможно, и целый сезон. Всё будет видно по ходу, какой у неё будет психологический настрой, а также динамика лечения травм. Нужно пройти профилактику всех этих проблем.



С кем она дальше будет тренироваться, пока что неизвестно. Мы об этом не говорили. Это ей решать. Когда она захочет возвращаться к тренировкам, тогда мы это всё обсудим», — приводит слова Брынзака Xsport.

В нынешнем сезоне Юлия выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке.