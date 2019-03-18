Фуркад будет присутствовать на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене

Французский биатлонист Мартен Фуркад отправится на заключительный этап Кубка мира в Хольменколлен (Норвегия), сообщает «твиттер» Федерации лыжных видов спорта Франции.

«По согласованию с тренерским штабом Мартен не будет принимать участие в заключительных гонках сезона. Тем не менее он воспользуется появившимся свободным временем и отправится в Хольменколлен, чтобы обсудить с тренерским штабом вопросы, связанные с его летней подготовкой к следующему сезону», — сказано в заявлении федерации.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 21 по 24 марта. В общем зачёте Кубка мира Фуркад занимает 7-е место. В его активе — 648 очков. Он выигрывал «Большой хрустальный глобус» на протяжении предыдущих семи сезонов.